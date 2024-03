María se enfurece al ver las imágenes de David y Zaira en 'LIDLT': "¡Qué asco!"

María y el resto de las chicas se enfrentaron por primera vez a la 'Hoguera de hogueras', como ya les adelantó Sandra Barneda en las villas de La isla de las tentaciones. "Vais a ver las imágenes más duras de vuestros novios y cómo realmente ha vivido esta experiencia", explicó la presentadora.

María esperaba no ver a "un David chulo y prepotente", como ella misma declaró ya en la hoguera. "Necesito verle sufrir", aseguró, refiriéndose a sufrir por ella.

Sin embargo, vio a ese David prepotente que esperaba no ver, y que, además, estaba cada vez más cerca de Zaira, su tentadora. "¡Qué asco!", gritaba María. "No quiero llorar, no voy a llorar", se propuso sin éxito.

Además, también vio las imágenes donde Zaira le confesó a Sandra Barneda que había dormido con David: "Ha habido tocamientos íntimos". Sin embargo, en las imágenes no salieron esos presuntos roces.

Por parte de los chicos, Álex pudo ver las imágenes de la reacción de Marieta enfadada por sus imágenes. "Hace un papelón", "a él le gustan como yo, con patillas", "me falta fogosidad en la relación" o "Álex es dependiente emocional", son algunas de las afirmaciones que el chico escuchó de su novia.

El aludido reaccionó riéndose con las imágenes: "Creo que ha soltado lo primero que se le ha pasado por la cabeza". "Tengo las cosas claras, pero me duele porque la quiero", confesó, ablandándose tras ver las imágenes.

"Qué guapa está", le dijo a sus compañeros con una sonrisa. "Se te ha cambiado la cara al verla", señaló Sandra. "Quiero abrazarla. Si ya me he puesto tonto viéndole ahí, en persona va a ser más", reveló.