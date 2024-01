María y David comienzan su aventura como pareja en 'La isla de las tentaciones': "Las conexiones aquí son reales y me dan miedo"

María y David se conocieron en la anterior edición de La isla de las tentaciones. Ella era tentadora y él iba con su anterior pareja, Elena. Ambos se enamoraron en la villa y por eso han decidido volver a poner a prueba su relación.

Al llegar a la playa, todas las parejas se encontraron con Sandra Barneda. "Tengo mucho miedo", declaró María entre lágrimas mientras David le tranquilizaba.

"Lo que tengo con David no lo he tenido nunca, volver ha sido como revivirlo en una posición diferente y sé que voy a ver cosas que no me van a gustar", explicó la joven antes de separarse de su novio. Eso sí, sin abrazos ni besos, una de las novedades de la edición.

Él también estaba nervioso: "Las conexiones aquí son muy reales y me dan mucho miedo". El que se hacía llamar Ken, explicó que él se enamoró en el programa y le da miedo que a María le pueda ocurrir lo mismo.

Tras la separación, la chica volvió a derrumbarse tras el encuentro con las tentadoras en la playa: "Me he sentido atacada por ellas. Sé cómo va a ser todo y me da mucho miedo".