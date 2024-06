Mar Flores se enteró un día antes de la exclusiva de '¡Hola!' del embarazo de Alejandra Rubio, según Lydia Lozano

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio sigue ocupando todos los titulares de los medios de comunicación del sector del corazón que, insistentemente, tratan de saber cómo se tomaron Terelu Campos y Mar Flores, las abuelas del futuro bebé, la buena nueva.

Así, después de conocer que la hija de María Teresa Campos se sentará en el plató de De viernes para responder a todas las preguntas formuladas por los periodistas, este viernes, Lydia Lozano ha contado cómo se tomó Mar Flores la futura paternidad de su hijo, Carlo Costanzia.

De esta manera, la colaboradora de Mañaneros ha señalado que fue Chelo García-Cortés quien puso en conocimiento de Mar Flores la existencia de la portada de la revista del saludo: "Chelo es amiga de Mar y le mandó, a las 8:30 horas, cuando vio la portada de que iba a ser abuela, un mensaje de 'felicidades, enhorabuena'".

🔹¿Cómo se entera Mar Flores de que su hijo va a ser padre con Alejandra Rubio?



Nos da todos los detalles Lydia Lozano#Mañaneros21J



📲 @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/Kvxy8BynJM — Mañaneros (@MananerosTVE) June 21, 2024

"La contestación de Mar, a las 10:00 horas, fue: 'Gracias, me enteré ayer a las 13:00 horas. Todavía lo estoy digiriendo'. Mar se da cuenta de lo que ha puesto, lo edita, y corta lo de que se enteró a las 13:00 horas. Si vemos el ¡Hola! pone que las madres se habían enterado hace tiempo. Pero no", ha apuntado Lyidia Lozano.

Asimismo, la colaboradora del matinal de La 1 ha agregado que el pasado jueves no tuvo "otra cosa que hacer" que ponerse en contacto con los amigos de Mar Flores: "Me dicen que está subida a una lámpara y no sabe cómo bajarse".