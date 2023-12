Mar Flores, la modelo y actriz que cuenta con su propia sección en 'Espejo Público'

Natural de Madrid y criada en el barrio de Usera, María del Mar Flores Caballero, más conocida como Mar Flores, se convirtió en una de las modelos más reconocidas de nuestro país tras ganar el premio Rostro de los 90 de la revista Elle.

Así, como modelo, Mar Flores ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo, entre las que se enmarcan Milán, Cibeles o Gaudí y, por tanto, ha trabajado con diseñadores de la talla de Giorgio Armani o firmas como Cacharel, La Perla o Multiópticas.

La trayectoria televisiva de Mar Flores

En cuanto a su trayectoria en televisión, Mar Flores ha participado en programas como VIP Noche, Bellezas en la nieve, La música es la pista, Mask Singer: adivina quién canta o Y ahora Sonsoles. Actualmente, la modelo cuenta con su propia sección en Espejo Público: Marvelous.

De la misma manera, Flores también ha desarrollado su carrera como actriz con papeles en series de ficción como Canguros, Hermanos de leche, La virtud del asesino, Ada Madrina, Un hombre solo o El secreto; y, en el cine, en largometrajes como Resultado final (1998), La vuelta de El Coyote (1998) o Los años desnudos (2008).

Finalmente, cabe destacar que Mar Flores cuenta con varios premios y reconocimientos: The Best (1996), embajadora de Women Together (2011), referente de moda y elegancia en los Premios Dedales de Oro (2013), embajadora de Ciudad Colonial de Santo Domingo (2017); y, además, ha recibido el premio a la Trayectoria en la Publicidad de Marcas de Lujo y Premium otorgado por Luxury Advertisement Awards (2021) y el premio por su labor como embajadora, otorgado por Women Together (2021).