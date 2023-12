Manuel, hijo de Manuela Veslaco, emocionado en 'Y ahora Sonsoles': "La última vez que la vi bien fue en vuestro programa"

Manuel, hijo de Concha Velasco, ha hablado por teléfono con Y ahora Sonsoles este lunes para abordar la memoria de su madre tras su fallecimiento.

El joven ha expresado que la muerte de la 'chicha ye ye' le ha provocado "una montaña rusa emocional". "Yo he enterrado a dos padres. Enterré a Paco Marsó, que fue un hombre maravilloso y no llevó a la ruina a nadie", ha dicho, pidiendo que no se hable mal de su padre.

"Ya sé que al enterrar a un padre y una madre pasas un shock, pero luego llega el bajón emocional, y sé que me va a llegar en Navidad", ha expresado el hijo de Concha Velasco, quien ha insistido que tiene una muy buena "relación familiar".

Sonsoles Ónega ha aprovechado para preguntarle sobre si la artista era consciente, en sus últimos momentos, del amor que recibía del público, algo que Manuel ha confirmado.

"Voy a contar esto y voy a acabar llorando. El día de su cumpleaños, el miércoles, tu reportero me dio el ramo de flores sobre las 15.30 horas, pero no emitisteis esto hasta las 18.00 horas, por lo que estaba un poco enfadada", le ha contado el hijo de la actriz a la presentadora del magacín.

"Respondiendo a tu pregunta, sí sentía el cariño del público, cuando veía los homenajes en la tele que le dedicabais", ha asegurado Manuel en el programa de Antena 3.

De hecho, ha insistido en el momento del ramo de flores de Y ahora Sonsoles a Concha. "La última vez que yo la he visto bien de verdad fue viendo en la tele esa conexión con Luis García Temprano", ha confesado el hijo de la artista.