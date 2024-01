Manu Guix estalla contra los ataques que está recibiendo por su papel en 'OT 2023': "Flaco favor estáis haciendo a vuestros favoritos"

El director musical de la Academia de Operación Triunfo, Manu Guix, ha estallado en redes sociales por las mentiras de seguidores del programa por las que se está viendo afectado tras un comentario realizado por una modificación en el tono en uno de los temas de la próxima gala: "Bueno, basta ya, no puedo más".

"¿En serio crees que tengo el más mínimo interés en hundir a Lucas? He bajado medio tono el tema. Consensuado con Lucas, Bea y Pablo Lluch. Mi único interés es que estén cómodos y que queden lo mejor posible", expresó Manu Guix a través de su cuenta de X. Pero la cosa no se quedó ahí.

"Que os montéis estas películas de que si yo intento que nominen a alguien porque no me gusta y porque veo que destaca demuestra que, por una parte, no me conocéis en absoluto, y que no tenéis ni idea de cómo va este concurso", declaró el director musical, y aclaró que "es el jurado quien nomina, libremente y sin coacción".

Guix criticó la forma de defender a los concursantes de algunos seguidores del programa. "Si vuestra manera de apoyar a vuestros favoritos es inventándoos mierdas de quienes sólo les queremos ayudar, flaco favor estáis haciendo a vuestros favoritos", agregó, asegurando que se trataba de una actitud tóxica por su parte, y pidió que le dejaran hacer su trabajo "de la mejor manera".

El director musical de la Academia aclaró que, si Bea y Lucas quisieran volver a subir medio tono a la canción, no tendría problema en hacerlo. "Repito. Mi única prioridad es que los chicos estén a gusto", añadió.

"A mi me la pela quién gane, quién llegue a la final, y quién se vaya el lunes", expresó también en su perfil. "A ver si lo vamos entendiendo, yo quiero lo mejor para todos", concluyó. Tras los comentarios de Guix, Noemí Galera también se pronunció a través de X en respuesta a su compañero: "La paciencia que tenemos no es infinita".