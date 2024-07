Manel Loureiro, sorprendido por el vestuario de Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Has venido en pijama..."

Llum Barrera, David Amor, Rosa López y Manel Loureiro repitieron como invitados de Pasapalabra este martes, donde ayudaron a Vicky y Manu a conseguir el máximo de segundos posibles.

En los saludos previos de Roberto Leal a todos ellos, el presentador comentó que el vestido de Barrera era muy veraniego: "Aquí siempre estamos analizando el vestuario de cada uno, como si fuera un programa de moda".

Entonces, el escritor no pudo evitar comentar el vestuario del conductor del programa de Antena 3: "Como he visto que has venido en pijama, yo me he puesto un relax fit".

"Me he puesto así porque había pensado que habías montado un spa", le dijo Leal, a lo que Loureiro respondió: "Me he traído una camisa de estrellas para estar delante de una estrella como tú".

En las mismas presentaciones, Rosa también comentó el look de Leal: "Vas como Camilo, muy modernito y muy guay. Yo voy de rojo que te lo cojo".

Pero, inmediatamente, y tras escuchar las carcajadas de sus compañeros y del público, la cantante rectificó: "En la cabeza las cosas suenan mejor, pero cuando salen, pues ya está".