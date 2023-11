La Mala Rodríguez zanja en el 'Chester' su polémica con Rosalía: "Es muy lindo ver a dos mujeres peleando en el barro"

El Mago Pop y la Mala Rodríguez son los dos invitados de este miércoles en Viajando con Chester (Cuatro, esta noche a las 22.50 h), donde hablarán con Risto Mejide sobre sus inicios profesionales y harán un repaso sobre sus logros en sus respectivos trabajos, así como sobre sus polémicas.

Entre ellas, la cantante hablará sobre su concepto de feminismo, pues ha sido puesta en la picota desde determinados sectores del movimiento en varias ocasiones.

En sus 20 años de carrera ha ganado 2 Grammy Latinos y el Premio Nacional de las Músicas Actuales, siempre ha ondeado la bandera del feminismo, aunque su visión no coincida con la de la mayoría.

"Yo no sabía el significado de la palabra feminismo, no sabía, pero sí sabía que yo podía hacer todo lo que yo quisiera porque mi mamá nunca me puso ningún tope", explicará la artista.

"Tampoco sé si ahora mismo soy feminista. ¿Dónde dan el carnet de feminista, entiendes? No lo sé. ¿Dónde lo dan? Quiero saberlo. Quiero saber dónde lo dan", reflexiona en avance que se ha podido ver del programa de esta noche.

La Mala también aclarará la supuesta polémica que la enfrentó a su compañera de profesión Rosalía, algo que ella cree que nunca existió. "Es muy lindo ver a dos mujeres peleando en el barro. Entonces pues es normal que las echen a pelear", avanza.

El mago Pop

Antonio Díaz, el Mago Pop, es el otro invitado de la noche. Él repasará sus inicios en un municipio humilde de Barcelona y reflexiona sobre el valor del engaño en la magia y en la vida en general. "El nuestro es el único oficio del mundo en el que nos pagan por mentir. Hay otros que mienten pero no les pagan solo para eso".

Gracias a su éxito, el artista ha adquirido uno de los teatros más grandes de Barcelona y otro en el otro lado del charco, en Missouri, en un lugar conocido como Las Vegas del público familiar. Risto aprovecha este éxito en ambos lados del Atlántico para preguntarle por las diferencias entre el público español y el norteamericano: "El público americano es más festivo, por así decirlo. Es más rock and roll. Es un público más agradecido. Se apagan las luces, va a empezar la función y empiezan a gritar. Yo el primer día, la primera función que hice en Estados Unidos hace muchos años, pensé que algo había fallado porque apagan y parecía un concierto de Coldplay".

Una diferencia de público que no solo se nota en la intensidad en el patio de butacas, también en el precio que pagan ellos o nosotros por unas entradas: "En Estados Unidos 350 dólares valían mis entradas".