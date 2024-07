La mala caída de Bosco Martínez-Bordiú en la 'Noria infernal' de 'Supervivientes All Stars': "Está siendo atendido"

Bosco Martínez-Bordiú y Logan Sampedro se enfrentaron en la 'Noria infernal' de Supervivientes All Stars durante la noche del jueves, después de que el pasado lunes no pudieran acabar el reto para ver quién ganaría el codiciado tridente dorado.

“La ventaja del tridente es que puedes salir de la lista de nominados a cambio de meter a otro compañero, o cambiar las nominaciones”, explicaba Laura Madrueño.

La prueba fue muy complicada para los dos concursantes, dado que fue una noria con mucha rapidez. Fue en el minuto 5:16 cuando Bosco salió disparado de la noria, con la mala suerte de que se dio un fuerte golpe con la parte superior del objeto, teniendo una mala caída.

"Está siendo atendido por el equipo médico", anunció Jorge Javier Vázquez. Isabel, la tía de Bosco, estaba muy preocupada en el plató: "¡Qué mala suerte!". El presentador intentó calmarla. "Hay un gran equipo médico pendiente de él", le tranquilizó.

Logan Sampedro ganó la prueba, acordándose de su compañero en sus agradecimientos: "Es verdad que gané, pero Bosco se ha metido una hostia muy grande".

Pocos minutos después, Bosco se acercó hasta el lugar donde estaba Laura con Logan, llevándose una grandísima ovación del público. "Me he cambiado de posición y me he pegado un golpe serio en las costillas", decía Bosco, que tuvo que sentarse resentido del dolor.