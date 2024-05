Maite Galdeano no se aplica el consejo que le da a su hija, Sofía Suescun: "El lacito, bien colocadito"

Sofía Suescun y Kiko Jiménez pasaron una noche idílica en Cayo Paloma, recompensa que consiguieron tras superar el récord de la chica en la Noria infernal de Supervivientes durante la última gala.

Tras ver las imágenes donde derrochaban cariño y amor, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar felicitar a Maite Galdeano, madre de Sofía y suegra de Kiko: "¡Cómo has criado a tu hija! Eres la elegida de Dios. Se nota que has estado dándole amor y buenos consejos".

Maite aceptó el cumplido de buen talante y compartió el consejo que siempre le ha dado a su hija. "Siempre le digo que el lacito bien atado, bien colocadito y que no se lo quite nadie", explicó.

Jorge Javier quiso saber a qué se refería con 'el lacito'. "Es el mismísimo", afirmó Maite, haciendo estallar al público entre risas, al igual que los colaboradores y el presentador. "Así es como mejor se mantienen las parejas, y durmiendo separados", añadió cómica.

La sorpresa llegó cuando Vázquez insistió en si ella misma seguía su propio consejo. "No, para mí no", reveló Galdeano, haciendo que la gente se riera aún más.