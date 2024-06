Mairivione, la mujer casada con un muñeco de trapo: "Fuera de esta familia, tengo mis hijos, mi trabajo, mis sueños..."

El pasado sábado, Cristina Tárrega recibió en su plató de La vida sin filtros a Mairivione Rocha, una mujer de origen brasileño que ha formado una familia con un muñeco de trapo con el que, además, tiene tres hijos. Este lunes, Vamos a ver ha podido contactar con la mujer.

Bajo la atenta mirada de Joaquín Prat, Mairivione Rocha ha aparecido en pantalla rodeada de su marido, Marcelo y sus tres hijos de trapo: "Esta es una familia unida, feliz, maravillosa. Quiero mucho a mi familia. Esto es una forma de que todas las familias estén unidas: padre, madre e hijos".

Así, el presentador del matinal ha querido saber si este es el sustento de Mairivione, a lo que esta ha respondido: "Este mi día a día, tengo que bañar a los niños, cuidar a Marcelo porque es una persona discapacitada. Los cuidados de mi familia me ocupa todos los días. Vestirles, cuidar a los bebés, darles el biberón o la comida...".

"En relación con el dinero, he ganado un poco en TikTok, pero ahora TikTok ya no me está pagando. Así que no, no estoy ganando dinero con mi familia", ha señalado la mujer. Asimismo, Prat ha destacado: "Pero, Mairivione, no son personas, son muñecos".

"Sí, son muñecos, pero son mi familia y soy feliz con ellos. Es difícil de entender", ha respondido la mujer que, además, ha destacado: "Esto es una familia que apareció en mi vida hace cuatro años, me casé con Marcelo, tenemos tres hijos... Pero yo también tengo mi vida".

"Fuera del contexto de mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, mis sueños... Pero mi marido, realmente, es Marcelo. Él se ocupa y cuida de mi vida porque esto es una forma de criar diferente, es una creación mía. Yo soy feliz por tener a Marcelo y a los niños. Es una felicidad única, diferente, no soy capaz de expresarlo de otra manera. Me he casado con un muñeco y tengo tres hijos que son muñecos", ha agregado Mairivione.

Una vez finalizada la conexión con Mairivione, Patricia Pardo ha decidido dar su opinión con respecto al modo de vida de la mujer: "Ella tiene hijos biológicos, de carne y hueso. Creo que esta señora encarna algo que es muy peligroso, que es el desprecio por valores fundamentales como el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia".

"Para mí no todo vale, inventarte que tienes una familia de trapo... Creo que debemos fomentar otro tipo de valores y no esto. Esta es mi opinión, lo siento, pero si no no me quedo a gusto. Creo que alguien lo tenía que decir. No hay que darle ni un minuto de televisión a esta gente", ha sentenciado Patricia Pardo.