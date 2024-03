'Maestros de la costura 6' expulsa a un concursante que desaprovechó una ventaja y repesca a otra que logró lucirse

El concurso de La 1 Maestros de la costura sigue adelante y su quinta emisión dejó un sabor agridulce, pues uno de sus aspirantes fue expulsado, pero otra regresó al taller de costura tras la prueba de repesca.

Con la tenista Garbiñe Muguruza como cuarta jueza invitada, los concursantes pasaron por tres pruebas. En la primera, los aprendices tuvieron que imitar el athluxury, una tendencia que aúna lo mejor del lujo con el confort deportivo y debieron confeccionar una prenda deportiva de la máxima calidad con un diseño exclusivo y una costura impecable. Mima y Mario fueron los peor valorados por su trabajo.

En segundo lugar, los aprendices vieron el lado más creativo del diseñador Jordi Dalmau. Desde hace tres años diseña y dirige el arte y el vestuario del espectáculo WAH Show. El diseñador eligió dos looks femeninos del espectáculo a replicar por los equipos.

💥 @yichanmdlc6 es la aprendiz repescada y REGRESA a #MaestrosDeLaCostura 💖💖💖 pic.twitter.com/RitxnbCVL0 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 7, 2024

Fue en esta prueba en la que se unieron a la costura Iker y Yichan, que fueron los protagonistas de la doble expulsión de una gala pasada y que tuvieron que confeccionar una casaca que combinara con el sombrero que les tocó. La elegida para regresar al atelier fue Yichan.

En la última prueba, los mandiles negros tuvieron que diseñar un look Barbiecore, pero sin caer en el disfraz. Este movimiento estético surgió a principios de los 2000 e imita el estilo de la muñeca Barbie.

Los aprendices contaron con el apoyo del actor y director Eduardo Casanova y Ancor Montaner, diseñador de moda y ganador de Maestros de la Costura 4. Al final de la noche, Cristian y Mario fueron los peor valorados, por lo que entre ellos se decidió la expulsión, que finalmente asumió Mario, cuyo trabajo fue definido como "demasiado raspadito".

"Aunque no he podido demostrar lo suficiente a tiempo, que sepáis que he aprendido un montón y prometo seguir formándome", dijo el concursante expulsado.