Maestro Joao se incorpora al equipo de 'Y ahora Sonsoles' tras la pérdida de su madre

Este martes, Maestro Joao se ha unido a la tertulia de Y ahora Sonsoles después de nueve días del fallecimiento de su madre. En el emotivo recibimiento, Sonsoles Ónega ha expresado su alegría: "Te incorporas con nosotros y no me puede gustar más, te damos la bienvenida con un aplauso gigante. Nos hace mucha ilusión que te incorpores a este equipo".

La presentadora ha lamentado no haber tenido la oportunidad de expresar sus condolencias personalmente cuando esta falleció: "No tengo tu teléfono, solo te he podido dar el pésame por redes sociales. Después me lo das".

Durante la emisión del formato televisivo, se ha recordado a la madre del Maestro Joao con un conmovedor vídeo que ha provocado las lágrimas del nuevo fichaje del programa.

Al ver las imágenes, Maestro Joao ha exclamado: "Mi madre". Además, ha revelado con pesar que no pudo despedirse de ella: "Yo estaba en un crucero y recibí un vídeo de mi madre que me decía que tenía ganas de verme, pero al final ella hacía una pausa y decía: 'Hijo, ven pronto, por favor'. Pero ya no llegué, se durmió y ahí se quedó".

En relación con su reciente transición de género y la adopción de su nuevo nombre, Maestro Joao ha comentado: "Nació Benita, para mí, es como continuar la vida de ella. La tengo en mi corazón siempre. No me voy a quedar atrás porque ella me hizo para vivir y yo voy a vivir".

Finalmente, ha querido hacer un llamamiento a la sociedad a la vez que ha compartido una bonita observación: "Que no dejen sola a la gente mayor. Mi madre estará encantada de verse con Sonsoles".