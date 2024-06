El Maestro Joao desvela en 'Zapeando' su ritual infalible para encontrar el amor

Este miércoles, el Maestro Joao ha desvelado en Zapeando su secreto para atraer el amor como un imán. El tarotista tiene la solución perfecta para quienes están buscando una pareja este verano, y no, no implica desesperación ni llamadas nocturnas a ningún ex.

Según Joao, la fórmula estrella para este hechizo de amor es la exótica combinación de miel y canela. El ritual, realizado en directo por la Graciela Álvarez, involucra un poco de dedo chupado, seguido de un toque de canela en las orejas. Y como guinda del pastel, se debe tomar la miel y trazar una cruz debajo de la lengua. Según el Maestro, la canela es "afrodisíaca" y atrae "toda la sensualidad del amor".

Por su parte, Valeria Ros ha preguntado si era necesario pensar en alguien específico o simplemente en el amor en general. "El amor en general, para qué vas a poner pegas", ha contestado el colaborador.

Sin embargo, Joao ha advertido que este truco no es infalible para todos, incluido él mismo, que se atrevió a usarlo para atraer al mismísimo Brad Pitt, sin éxito: "No recomiendo mucha insistencia. Si es que no... es que no".

Por último, Dani Mateo ha intervenido para disipar dudas: "Entonces, vamos a aclararlo. ¿Esto es para atraer?" El maestro ha afirmado que sí, pero con la condición de que la persona mantenga la mente abierta.