La madre de Sandra Palo recuerda su encuentro con Anne Germain: "A mi hija le hicieron daño, suplicó por su vida"

La trayectoria de la médium Anne Germain se vio empañada tras la entrevista de la británica con Santiago Segura, quien destapó las incongruencias de la mujer. Así, el pasado jueves, Diego Revuelta expuso la investigación que había llevado a cabo para Espejo Público.

Uno de los momentos más polémicos de la médium fue cuando habló con los padres de Sandra Palo, la joven asesinada en 2003 que fue violada, atropellada y quemada viva por varios jóvenes. Los padres de Sandra fueron al programa con el objetivo de que Anne Germain los pusiera en contacto con la joven.

Este viernes, Marimar, madre de Sandra, ha hablado en directo con Espejo Público, donde ha destacado que, en un principio, solo estaba pactada su intervención en el programa de la médium, pero finalmente también lograron convencer a su marido para que apareciera.

"Mamá, necesito que vivas. Papá, necesito que tú sepas que no me dolió. Quítate eso de la cabeza, no sentí dolor cuando me quemaron. Os quiero mucho a los dos. Mi papá está enfadado consigo mismo y no debería sentir eso porque mi papá es el mejor padre. Yo debería sentir eso, saborear la independencia. Papá le da vueltas a la misma idea, que yo no hubiera sentido nada. Pensaste que no era posible que hubiera perdido la consciencia, pero estaba totalmente inconsciente", aseguró Anne Germain que le estaba diciendo Sandra Palo.

"Aunque tú no la entiendes, ella estaba llorando, completamente acongojada. Por eso, pensé que a lo mejor mi mente o mi corazón querían escuchar esas cosas. Ella tenía una sala y se fue allí porque estaba llorando mucho y ya no volvió a plató", ha recordado Marimar que, además, ha explicado que la supuesta vidente le habló de una fotografía que tenían en el frigorífico de su casa, donde Sandra aparecía con un abrigo al que tenía especial cariño.

Ahora, en frío, Marimar se da cuenta de que las declaraciones de la médium no podían ser ciertas: "A mi hija le hicieron de todo, no solo lo digo yo, sino que los propios asesinos lo dijeron en el juicio. En todo lo que se le hizo le hicieron daño, suplicaba por su vida y porque la dejaran, eso mismo relatan los asesinos"

De la misma manera, Diego Revuelta se ha puesto en contacto con Anne Germain para pedirle una entrevista, sin embargo, esta ha optado por declinar la invitación mediante un mensaje en sus redes sociales: "Reporteruchos tratando de hacerse un nombre por sí mismos. Por favor, todos aquellos que han tenido sesiones y pruebas de mi trabajo, sentíos libres de saturar los ordenadores con quejas por invasión de la privacidad en sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook".

Asimismo, la médium ha apuntado: "Mis abogados están al tanto y no se dieron permisos para filmar a las personas que salieron en el evento público de Barcelona del 19 de diciembre de 2023".