Lydia Lozano, atónita por la inesperada visita de su 'archienemigo' de 'Sálvese quién pueda', Javier Ceriani, a 'Ni que fuéramos'

Este lunes, Ni que fuéramos ha recibido una inesperada visita: Javier Ceriani, el presentador argentino que en su momento hizo llorar a Lydia Lozano en ¡Sálvese quién pueda! al poner en duda su profesionalidad.

La reacción de la periodista ha sido inmediata: al ver a Ceriani, se ha quedado con la boca abierta y los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Con un gesto de desagrado, ha amagado con abandonar el plató y ha ofrecido su asiento a Ceriani: "Yo le dejo el mío. Yo me quedo con Escaleto", ha exclamado mientras se dirigía hacia la salida.

Finalmente, Lozano se ha acomodado entre los Kikos para mantener la mayor distancia posible con su 'archienemigo'. Ceriani, sin perder tiempo, ha justificado su actitud en el docu-reality de Netflix: "Me pidieron que hiciera un feedback, una crítica, de cómo ustedes podrían funcionar trabajando desde Estados Unidos".

El televisivo no ha dudado en recordar su conflicto con Lozano: "El tema con Lydia es que yo descubrí que en su pasado había mentido y en Estados Unidos no se puede permitir. No puedes mentir para ser una panelista exitosa. No puedes hablar por hablar". Mientras tanto, la colaboradora ha permanecido seria y en silencio, rehusándose a entrar en la confrontación.

Ceriani también ha mencionado el propósito de su visita a España: "He venido a hacer una investigación sobre Sergio Andrade la expareja de Gloria Trevi, que está aquí escondido". Comparándose con Lozano, ha concluido: "Yo tengo responsabilidad. Todos podemos hablar m*****"