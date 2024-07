La pesadilla de Luz María comenzó con un simple viaje de trabajo. Al llegar al hotel en el que se hospedaba, la mujer se dio cuenta de que su jefe solo había reservado una habitación para los dos y, una vez allí, trató de besarla, tocarla y mantener relaciones sexuales con ella.

Desde este momento, el hombre se obsesionó con su empleada, le dejaba notas y le ponía unos horarios con los que poder coincidir a solas en la peluquería en la que trabajaban los dos. Tras estos episodios, Luz María tuvo que pedir una baja por motivos psicológicos y, ante esto, su jefe la despidió.

Este lunes, Vamos a ver ha podido hablar en directo con la víctima: "El primer indicio fue el hotel, antes no había recibido ninguna señal de tocamientos ni nada...". Pese a esto, Luz María pensó que, tras el acoso en aquella habitación, él le pediría perdón, pero todo fue al revés y la situación empeoró: "Se obsesionó conmigo, me dejaba notas, me ponía un horario de noche para estar a solas con él... mis compañeras me tenían que esperar a que saliera por miedo".

"Él me intentó tocar y besar en el hotel, pero después me mandaba las notas, decía que necesitaba de mí y que no aceptada un 'no' por respuesta", ha agregado Luz María que, además, ha explicado que puso la situación en manos de sus abogados, quienes le aseguraron que tenía que tener "pruebas" de ese acoso que estaba viviendo en su lugar de trabajo: "Durante cuatro o cinco meses tuve que ir a trabajar para obtener pruebas".

"El sistema es complicado, yo no estoy de baja, estoy cobrando mi prestación del paro... Me está corriendo el paro cuando debería estar de baja, son situaciones que una no entiende. Ahora recurriremos. No puedo ni buscar un nuevo empleo, si cojo el alta, la jueza me dice que me tengo que incorporar a mi puesto de trabajo", ha explicado la afectada.

Al escuchar que la encargada de llevar el caso es una mujer, Joaquín Prat no ha podido ocultar su indignación: "¡Encima es una mujer su señoría!". Unas palabras ante las que la víctima ha explicado: "Yo creo que esto no lo decide la jueza, creo que debe hacer una ley que dice que la víctima no puede perder su puesto de trabajo. Yo estoy luchando por mis derechos, no me puedo ir sin nada, esto me ha pasado en mi puesto de trabajo y es un problema laboral".