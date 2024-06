Luis, sobre su cita en 'First Dates': "Tiene tantas cosas defectuosas que es imposible de catalogar"

Luis llegó a First Dates con unos cascos en las orejas, algo que sorprendió a Carlos Sobera: "¿Es que vienes escuchando música?", le dijo el presentador al comensal.

"Soy locutor de Radio Pueblo Nuevo. Soy Luis Escalante, el tío más elegante, más flipante, y más elegante. Tened cuidado que te puedo llegar a liar", afirmó el de Sabadell.

Sobera le acompañó a la barra, donde Luis aprovechó para hacerle una breve entrevista: "La radio es mi gran pasión, vivo por ella y moriré por ella", admitió el soltero.

Carlos Sobera y Luis, en 'First Dates'. MEDIASET

Además, comentó que en el amor no había encontrado a la mujer adecuada. "Me gusta salir, pasármelo bien y busco a una mujer que me siga el ritmo", aseguró.

Su cita fue Toñi, soltera sin hijos y con un perrito, pero al saludar a Sobera, casi se cae al suelo: "Son mis pies, es que tengo fascitis plantar", explicó.

"Lo llevo fatal porque no puedo apoyar el talón. Antes hacía salsa, zumba, pilates en el gimnasio y ahora no lo puedo hacer", comentó la badalonesa en su presentación.

Toñi, en 'First Dates'. MEDIASET

"Madre mía, qué me han traído aquí, más que nada porque he visto que no puede andar", exclamó Luis al ver lo que le había pasado a su pareja de la noche al entrar en el restaurante del amor.

Ya en la mesa, y durante la cena, Luis le contó a Toñi que estaba jubilado y que tenía su propia emisora de radio. Ella le dijo que llevaba desde los 38 años jubilada porque tuvo un accidente y luego una caída, que le hacían estar más tiempo de baja que trabajando.

Cuando hablaron de la edad, la badalonesa comentó que tenía 56 años, pero que siempre le decían que aparentaba 45 años. También destacó que era muy presumida, pero el locutor no se lo creyó: "La última vez que se compró un pintalabios, Lola Flores estaba viva".

También hablaron de su situación sentimental: "Llevo dos años y medio sin pareja. Sin pareja y sin hacer nada. Ni sexo, ni nada. Ahora estoy sin nada. Aparte, se me está retirando la regla y entonces se me seca. Tengo sequedad vaginal", apuntó la badalonesa.

Luis y Toñi, en 'First Dates'. MEDIASET

"Yo creo que es imposible de catalogar. Es que tiene tantas cosas defectuosas que es imposible hacerlo", exclamó Luis, sorprendido de todo lo que le pasaba a su cita.

Al final, Toñi sí que quiso tener una segunda cita con Luis porque "he estado muy a gusto durante la cena, es muy simpático", reconoció. Pero él, en cambio, prefirió no volver a quedar: "No la veo conmigo".