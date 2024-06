Luis Fonsi, en 'El Hormiguero': "Soy 'cool' para mi hijo porque Messi dijo que 'Despacito' era su canción favorita"

El Hormiguero recibió este martes a Luis Fonsi, que le presentó a Pablo Motos su nuevo trabajo de estudio, El viaje, que ya está disponible a la venta. Además, el artista estará de gira por nuestro país este verano con su #25Años Tour.

"Las canciones del disco tiene nombre de ciudad menos una, Andalucía, que se la he dedicado a mi mujer. Ella fue la que me devolvió el amor"; explicó el artista.

El cantante también explicó que "cada vez que termino una canción se la enseño a mi mujer y ella me dice si ese tema tiene que estar en el disco o no".

Fonsi canta junto a Laura Pausini el tema Roma, y recordó que "es una canción de amor y serie, con un montón de bailarines, pero no parábamos de reír. Es un honor cantar con ella".

El presentador le pidió a su invitado que contara por qué su hijo ahora le considera muy cool: "Hasta hace unos meses no le pensaba, pero Leo Messi dijo que Despacito era su canción favorita y ya soy cool para él", desveló entre risas.

Pero Fonsi también vivió su momento fan con Stevie Wonder: "No me gusta pedir hace fotos, pero es que soy muy fan suyo. Me acerqué a él en un evento, le dije que era el que cantaba Despacito", afirmó.

"Me dijo que me conocía, me cantó un poquito del tema y se hizo la foto conmigo. Creo que los dos logros de mi vida son que Stevie Wonder me cantara Despacito y ser miembro del Club Platino de El Hormiguero", añadió.