Luciana Bognianino, mujer de Rafael Amargo, recuerda cuando les acusaron falsamente de haber matado a un hombre: "Es surrealista"

Luciana Bognianino, mujer del bailaor Rafael Amargo, acudió al plató de ¡De Viernes! tras conocerse la absolución del artista por los delitos imputados sobre la supuesta venta de drogas que realizaba en su casa.

Allí, Nacho Abad le pidió que contara la historia del hombre muerto. "Es surrealista", explicó el periodista. "Tenemos una mano negra que nos quiere culpar de algo para tapar otros casos más mediáticos", se quejó Luciana.

"Llamó un desconocido a mi casa y empezó a repetir que habían matado a su hermano", comenzó a relatar la argentina. "Acto seguido, entró un mensaje a WhatsApp de Rafa de que habíamos matado a su hermano y que lo teníamos en un saco", continuó.

Según Bognianino, 17 policías se presentaron en su casa por esta falsa acusación. "El muerto era el único que no estaba en la casa", aprovechó para bromear Santi Acosta. "Rafael les dijo que no podían entrar porque no tenían orden de registro", puntualizó Nacho Abad.

"Rafa al final dejó entrar a una policía, pero como no quería ir sola, eligió a otro por guapo", añadió Abad, lo que provocó las risas por la surrealista historia donde, lógicamente, no se encontró ningún cuerpo en casa del artista y su mujer.