Luca Dazi vuelve a 'MasterChef' y sorprende con su cambio de look: "Es como Photoshop en la vida real"

Luca Dazi volvió a las cocinas de MasterChef, programa en el que se dio a conocer en la anterior edición, durante la noche del lunes. El joven también fue concursante de GH DÚO 2 tras su paso por las cocinas de RTVE.

Durante la noche del lunes, Luca llegó junto a otros exconcursantes del programa para ser comensal en la primera prueba. Allí, sorprendió con su nuevo look y sus retoques estéticos, los cuales no escondió: "Me he pinchado ácido hialurónico".

Boris Izaguirre, invitado del jurado, se sorprendió. "¡Con lo joven que eres!", le dijo expectante. "Yo me vi en televisión y veía que mis labios eran como un hilo", se explicó Dazi.

Además, Samantha Vallejo-Nágera reparó en los pantalones y el calzado del exaspirante. "Levántate y que se vea", le animó. De esta forma, Luca hizo un pequeño desfile, donde se podía ver que llevaba tacones de aguja.

"Es como el Photoshop en la vida real", aseguró el protagonista. "Tú me ves y dices que soy alto, pero no... llevo trampa aquí abajo", confesó, señalándose los tacones.

A pesar de estar agradecido con la invitación, Luca se mostró un tanto desilusionado: "Hubiera preferido que me invitaran solo, como la estrella que soy. Estoy encantando con mis compañeros porque son majos, pero a la próxima, por favor".