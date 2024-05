Los Teletubbies levantan polémica por sus supuestos bailes sensuales, escenas 'sexualizadas' y una línea de ropa atrevida

Los Teletubbies es un programa infantil de la cadena británica BBC en el que cuatro personajes de colores, llamados Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po viven aventuras en un mundo presidido por un sol con cara de bebé. Ahora, también son protagonistas de una línea de moda atrevida e incluso bailan twerking al rito de raperos y cantantes provocadores.

En las redes es fácil encontrar comentarios de padres o de antiguos espectadores alarmados o sorprendidos por algunos cambios en la línea infantil de los Teletubbies. Por ejemplo, en su Instagram oficial, donde muestran fotos de una línea de ropa en colaboración con Dolls Skill, una firma especializada en convertir iconos de la cultura pop en prendas atrevidas y sexies, con diseños con transparencias o muy ajustados.

No es el caso de las prendas de los Teletubbies, que tienden al oversize, pero sí el modo de llevarlo de las modelos que aparecen en las redes de los Teletubbies, que los combinan con corsés, minifaldas, botas altas y posturas sensuales.

No es todo. Algunos vídeos en la misma cuenta muestran a los cuatro personajes bailando al ritmo de la canción I luv it, de Camila Cabello y el rapero estadounidense Playboi Carti, con una coreografía más bien moderna, que incluye meneos de trasero de Dipsy y Laa-Laa.

Y aunque esto ya puede estar más en los ojos del que mira que en la propia escena, una secuencia en la que en uno de los últimos capítulos Tinky Winky despliega una especie de matasuegras que acaba por acariciar el trasero de Dipsy, que está agachado en ese momento.

"Los Teletubbies acaban de obtener la clasificación para adultos"; "me encantaban los Teletubbies y definitivamente no recuerdo cosas como esta"; "me perturba profundamente"; "no puedo creer que hayan puesto a Carti con los Teletubbies"; "¿Qué acabo de ver?"; "ha sido el programa infantil más extraño que he visto en mi vida"; "La versión X de los Teletubbies" o "esto es un sacrilegio para mí", eran algunos de los comentarios.