Los 'Supervivientes' se enfrentan a unas complicadas nominaciones por su buen ambiente: "Me llevo bien con todos, es raro"

A pesar de haber celebrado las primeras nominaciones durante la noche del domingo, los concursantes de Supervivientes All Stars tuvieron que volver a votar tras la expulsión definitiva de Adara Molinero en la gala del jueves.

Las nominaciones dejaron en evidencia el buen ambiente que había en el grupo de las leyendas. Todos tenían buena relación entre ellos, como declararon en su mayoría. "Me llevo bien con todos, eso es algo raro", aseguraba Marta Peñate, dudosa de a quién votar, aunque eligió a Bosco.

Lola, por su parte, estaba de acuerdo. "Me duele mucho, pero nomino a Bosco porque es con quien menos hablo, aunque me encanta", se justificó. Alejandro Nieto se suscribió, sin saberlo, a las palabras de sus compañeras y nominó al sobrino de Pocholo: "Me duele hacerlo, lo juro".

Jorge nominó a Sofía Suescun por una pelea, pero también le costó. "Es una superviviente 10", recalcaba. A la misma persona nominó, de nuevo, Olga Moreno. Sofía le devolvió la nominación, y Logan Sampedro también se decantó por ella.

El nominado de grupo fue Bosco. Abraham, como líder por segunda semana consecutiva, rompió el empate entre Olga y Sofía: "Salvo de la nominación a Sofía". Además, nominó directamente a Jorge Pérez, que también repetía otra semana más en la palestra.