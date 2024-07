Los okupas de Tomelloso, en Ciudad Real, se encaran con los reporteros de 'Vamos a ver': "Dejad la cámara, no somos okupas"

El problema de la okupación ha llegado al barrio de San Juan, en Tomelloso, Ciudad Real, donde los vecinos están hartos e indignados por los incontables robos y la inseguridad provocada por los okupas.

Ante esto, un equipo de Vamos a ver se ha desplazado hasta la localidad manchega, desde donde la reportera ha explicado: "Es insuficiente y nulo el apoyo que sienten por la Guardia Civil y por los cuerpos de seguridad pese a conocer el miedo que están sintiendo estos vecinos del barrio de San Juan".

"El infierno empezó hace más de diez años, justo cuando los okupas entraron y, por si no fuera poco, empezaron a delinquir. Los vecinos nos cuentan que también entran a robar estando ellos dentro de sus domicilios, les insultas y han llegado a increpar a las jóvenes del pueblo. El barrio está lleno de jeringuillas, basura...", ha agregado la periodista.

Además, el matinal ha podido hablar con algunos vecinos del barrio de San Juan: "Tengo que poner un doble cerrojo porque no me fío cuando estoy dentro y menos aún cuando estoy fuera. Me he quedado sin comer por pagar las letras y ahora esta gente va a hacer que me vaya de aquí. Esta situación es inaguantable".

"No es justo que los que no pagan vivan y que a los que pagamos nos hagan la vida imposible. Ya me han quitado dos televisores grandes y aún así también se metieron a quitarme la motosierra y esto era siendo de día. Esto está abandonado por el alcalde o por quien sea. Nos prometen cosas, pero nadie hace nada. Tenemos un barrio lleno de basura y estamos pagando nosotros los impuestos para vivir así. No puedo ni abrir las ventanas de lo mal que huele. Vivo en una esquina y veo toda la droga, las cacas de perro que dejan...", ha señalado Manuel, vecino del pueblo.

Además, el equipo de Vamos a ver ha intentado hablar con los okupas, pero estos se han negado y han reclamado a los periodistas que dejasen de grabar: "Deja la cámara en el suelo". Además, los okupas han asegurado que las viviendas en las que viven son de su propiedad y niegan delinquir en el barrio.