Los nominados de 'Supervivientes' aceptan la votación tras la expulsión sorpresa: "Vine y me voy nominada"

Tras la sorpresa de los concursantes de Supervivientes al conocer que se enfrentarían a una nueva expulsión tres días después de la última, llegó el momento de nominar a los compañeros para la próxima despedida.

Gorka tuvo dos votos. Marieta y Blanca Manchón le nominaron por diferentes motivos. "Es con el que menos relación tengo ahora mismo", explicaba la de La isla de las tentaciones. Blanca, por su parte, decía que prefería a Torres a Gorka, ya que ambos tenían un "perfil similar".

Blanca Manchón también fue señalada por dos compañeros. Arkano fue uno de ellos: "Es que no sé a quién nominar". También Gorka nominó a la campeona de windsurf. "Es con la que menos conectado me siento", explicó el exconcursante de El Conquistador.

Rubén Torres, como líder del grupo tras una dura prueba contra Gorka, tuvo que nominar directamente a uno de sus compañeros. Ella ya lo sabía, y cuando dijo su nombre, no se sorprendió. "No quiero nominar a nadie, pero por descarte, a Marieta", anunció el bombero.

La reacción de Marieta fue muy simpática: "No pasa nada, me vine nominada y me voy nominada". De esta forma, los nominados eran Marieta, Gorka y Blanca Manchón. Pedro García Aguado y Arkano se salvaron.