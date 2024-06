Los funcionarios de la cárcel de Albolote, en Granada, sobre la inseguridad de la prisión: "Esto parece una sala de fiestas"

Las fiestas sin control celebradas por los familiares de los presos de la cárcel de Albolote, en Granada, ha supuesto que José Antonio Molina, delegado del CSIF en dicho centro penitenciario ha comparecido en directo con Vamos a ver.

"Estas imágenes son vergonzosas y que se produzcan en un organismo demuestra la falta de seguridad con la que trabajamos los funcionarios. No tenemos ningún control ni barrera que filtre el personal, por lo que puede acceder cualquier persona", ha señalado Molina.

"Queremos un control de barrera para que solo accedan al centro las personas correspondientes. Los compañeros que están en acceso, paquetes y comunicaciones están en una situación de inseguridad ante esa avalancha de gente, con un control de barreras se puede frenar", ha agregado el delegado del CSIF.

"No parece que esto sea una prisión, parece una sala de fiestas y que esto ocurra en la administración pública, a mí, como delegado, me parece vergonzoso a la inseguridad a la que nos someten a los funcionarios de prisiones. Nosotros denunciamos que esta prisión, que es la más poblada de España con 1.300 internos y tenemos una falta de personal de 80 internos. Casi 60 son de vigilancia, pocos incidentes me parece que se producen en relación con el número de internos que hay", ha criticado José Antonio Molina.

Finalmente, el delegado del CSIF ha sentenciado: "Queremos que nos quiten 300 internos porque hay una masificación que puede traer consecuencias nefastas y gracias a que la plantilla, que somos profesionales y recae en nuestra espalda, los incidentes son los mínimos".