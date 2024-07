Los expertos de 'Código 10' se enfrentan a un médico negacionista: "Nos está demostrando su profunda ignorancia"

Gabriel Ruiz, sanitario negacionista, ha entrado este miércoles en Código 10, el programa de Cuatro, para hablar del acto que tendrá lugar este viernes en Mallorca y contará con la participación de Miguel Bosé y el curandero Josep Pàmies. Sin embargo, los expertos médicos presentes en plató no han podido hacer otra cosa que rebatir las declaraciones del invitado y decirle que "su profunda ignorancia" estaba siendo palpable.

Así se lo dijeron cuando Ruiz habló del dióxido de cloro, sustancia que aseguran que no es más que lejía doméstica pero que personas como Pàmies recomendaban para, según él, curar enfermedades como el cáncer o el autismo.

Mientras que las autoridades alertan de sus peligros, el invitado aseguró que ha aconsejado esta sustancia a pacientes con cáncer e incluso él mismo la ha tomado: "Cuando estoy un poco sobrecargado, me lo tomo disuelto en agua, como se la toman todas las personas cada vez que toman agua potabilizada".

Sostuvo que el Colegio de Médicos no le ha denunciado ni se ha dirigido a él, sino que fue él quien les contactó "para exponerles los valores del dióxido de cloro, del corito sódico, del hipoclorito sódico".

Pero, además, fue más allá y opinó que las enfermedades no existen y, para curar una dolencia, las personas han de resolver el problema que la originó. "Unos se curan y otros no con el mismo tratamiento, ¿por qué?", argumentó Gabriel Ruiz.

Defendió que un científico "no cree nada", sino que "ve, analiza, describe y, en base a ello, habla". Por eso, no habla de lo que no sabe, aseguró, y ese es el motivo por el que prefiere no valorar si la covid existe.

"Me han llamado y no sé para qué"

Ante estas opiniones, los expertos presentes en el plató de Código 10 saltaron, como el doctor Jesús Sánchez Martos, que le preguntó si alguna vez había visto un virus, a lo que el invitado contestó que no.

El psiquiatra José Carlos Fuertes defendió la importancia de la salud mental, pues Ruiz consideró que el cerebro "no hace sufrir", algo que le parece terrible que diga. "Nos está demostrando su profunda ignorancia, nos está diciendo que nada tiene curación, que hay que ir a las causas. ¿Y un cáncer que está evolucionando lo tenemos que dejar crecer?", le preguntó.

Por su parte, el médico negacionista, cansado de que le interrumpieran, saltó enfadado. "Me han llamado y no sé para qué. Es verdad, tengo 70 años y soy un ignorante", estalló, con sarcasmo.