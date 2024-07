Los becarios de Nacho Cano: "No hemos venido a trabajar, sino a formarnos con él"

El pasado martes, todos los medios de comunicación se hacían eco de la detención de Nacho Cano por, presuntamente, contar con un grupo de artistas mexicanos en situación irregular para su espectáculo Malinche. Pese a que el artista se ha esforzado en desmentir todas las acusaciones, la sospecha sigue en el aire.

El compositor destacó el pasado miércoles en Vamos a ver que todo este tema había salido a la luz debido a su buena relación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y amiga de Nacho Cano, y por el interés de apartar del foco mediático el caso de presunta corrupción de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

Este jueves, algunos de los becarios de Malinche han acudido al plató de Espejo Público para aportar su versión de los hechos y, una vez más, defender la labor de Nacho Cano. Tal como ha apuntado Miquel Valls, los artistas mexicanos no contarían con permiso de residencia en España desde el mes de mayo.

"Nosotros llegamos aquí con todas las cosas claras. Veníamos informados de que el permiso se iba a sacar aquí y ahora está en trámite. No estamos ocultando nada al respecto ni tampoco se nos oculta nada a nosotros. Tenemos todo un equipo que vela por nuestro bien como becarios. Todos conocemos bien nuestra situación" ha destacado Joaquín.

Sin embargo, Susanna Griso ha explicado que, en el momento que el permiso es denegado, no pueden trabajar ni estudiar en España. Ante esto, Alina, otra de las becadas ha señalado: "Nosotros no venimos a trabajar, venimos como becarios para tener una formación con el señor Nacho Cano. No hemos trabajado, son prácticas que hemos hecho en el escenario, pero nunca hemos trabajado".

Por su parte, la casa de México ha apuntado que se habla de tres becarios, pero, actualmente, se cuentan unos 16, a lo que Chelsea ha respondido: "Al principio de esta operación de becas éramos 20. Estábamos totalmente informados de que, como es una beca, había una evaluación cada tres meses y las personas que no cumplen con los requisitos tenían que regresar a México. Oficialmente éramos 20 y ahora somos 17. Sabíamos que la casa de México había ofrecido tres de esas becas.