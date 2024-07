Los amigos de Carmina Ordóñez hablan de su relación con Ernesto Eyra, su tercer marido: "Tenía que acabar"

Carmina Ordóñez se casó con Paquirri en 1973, como explicaron en Lazos de sangre durante la noche del miércoles. Tras el divorcio del torero y su romance con Antonio Rivas, la hija de Antonio Ordóñez vivió un segundo y estable matrimonio con Julián Contreras.

"Es la relación más duradera que tuvo mi madre", explicó Julián Contreras Jr. "Tuvimos normalidad en la vida, aunque todo era un poco diferente", aseguró. Sin embargo, años después también se separó del cantante.

Charo Vega, amiga de Carmina, contó cómo comenzó su tercer matrimonio. "Primero dijo que Ernesto Eyra bailaba fatal, y a los pocos meses me pidió que le acompañara a comprar un vestido de novia porque se iba a casar con él", explicó.

Fernando Solana, también amigo de la mujer, dio su opinión: "Yo veía que esa relación tenía que acabar". Según él, vio la cosa torcerse en la boda de Francisco Rivera, hijo mayor de Carmen. "Ella saludaba a todo el mundo y él se sintió celoso", aclaró.

"Llegué a llamar al cerrajero para cambiar la cerradura de su casa y que ese hombre no entrara más", recordó Charo. A pesar de no contar detalles, fue Julián quien dejó caer un posible caso de violencia de género: "Entonces no se trataban estos temas como ahora. Lo que yo viví no se trataba".