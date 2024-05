Así es la vida ha profundizado en el conflicto que se ha producido entre un colaborador de la peluquería de Lorena Morlote, exconcursante de Supervivientes 2024, y la propia peluquera.

El programa de Telecinco ha hablado con el empresario, quien vendía ropa de su marca en el negocio de Morlote, la cual fue presuntamente robada. "Venía a la peluquería mucha gente famosa con buen nivel económico, y ella nos iba a ayudar a promover la marca. Y yo la creí, claro", ha contado el excolaborador.

"No te creas que allí ha ido ningún futbolista", ha contado el empresario. Asimismo, ha contado que le alquiló una zona del local, comenzó la reforma y Morlote le pidió que la parara, porque el propietario iba a vender el local. "Resulta que entraron a robar y a mí me robaron toda la ropa que tenía", ha explicado.

Sin embargo, el excolaborador ha expresado que fue "muy raro", porque entraron al local y desconectaron la alarma sin dificultad. Además, según dejaron ver las imágenes de las cámaras, los ladrones obtuvieron información al teléfono.

"De la peluquería parece que no tocaron nada. De Lorena no tocaron nada, y tenía un bolso Chanel que no tocaron", ha señalado para Así es la vida.

Según ha mostrado al programa, Lorena Morlote subió 'historias' de Instagram de un familiar con una sudadera que le robaron al empresario, pero poco después borró la publicación. "No quiero saber nada de ella, y cuanto más lejos de ella para hacer negocios, mejor", ha expresado el excolaborador sobre la peluquera.

Lorena Morlote acusa a Makoke

Tras un debate en Así es la vida sobre las palabras del excolaborador de Así es la vida, el programa ha emitido la reacción de la peluquera a las acusaciones del empresario. "Parece mentira que salga esta persona, con lo que yo le he ayudado... Ha cerrado el contrato de la ropa gracias a mí", ha expresado la exsuperviviente.

La peluquera ha apuntado: "A mí no me ha entrado nadie en la vida, justo me entran a robar con este chico". "Lo enfermo que está este hombre, lo mentiroso que es y el robo producido ¿por quién puede ser? Más por él que por mí", ha manifestado.

"A este tío le voy a llevar ante un juez", ha asegurado Lorena. Asimismo, la peluquera ha asegurado que ha intentado convencer a famosos, como Justin Quiles o Karol G, "para que lleven su ropa".

Además, el colaborador José Antonio Avilés ha hablado con Morlote y ha retrasmitido las palabras de la exsuperviviente. "Me ha dicho: 'Eso es Makoke, que va hurgando por ahí'".