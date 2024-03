Lorena Durán, la modelo "de talla normal" que desfila para Victoria's Secret: "Nadie es profeta en su tierra"

Desfilar para Victoria's Secret es una de las metas que muchas modelos de nuestro país y de todo el mundo aspiran a conseguir. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que acaban siendo seleccionadas por la firma.

Una de las pocas españolas que ha logrado este objetivo ha sido la modelo sevillana Lorena Durán que, este martes, ha visitado el plató del Club Social de Vamos a ver, donde ha destacado que guarda todas aquellas revistas en las que ha salido y que han reconocido su trabajo.

Así, Joaquín Prat ha preguntado a Lorena qué es ser una modelo curvy, pues ella pasó de tener una talla 36 a una talla 44 a causa de problema hormonal: "La palabra curvy es para que la palabra 'gorda' no suene tan mal. Me gustaría que se dirigieran a mí de una manera normal, como Lorena Durán. Solo soy una modelo de talla normal".

Respecto a su carrera, Durán ha destacado que "ha sido un camino bastante largo, de mucho esfuerzo, de tener la mente en el suelo": "Nunca he tirado la toalla, siempre he querido ser modelo y he luchado para conseguirlo".

"Yo iba de casting en casting y decía: 'llegará esa persona que apoye la diversidad en el mundo de la moda'. Y llegó esa persona que, a día de hoy, es mi representante", ha agregado la modelo que, además, ha señalado que está "totalmente en contra de la anorexia y la obesidad, son dos extremos".

Asimismo, la modelo ha apuntado que apenas ha podido trabajar en España: "Al final, nadie es profeta en su tierra y a mí me tocó viajar por Europa hasta que decidí abrirme al mercado americano, que es donde realmente están las oportunidades. Allí es donde he desarrollado mi carrera. En Estados Unidos hay más trabajo porque no se tiene tanto en cuenta la talla, llevan viviendo con ello toda la vida y es un país que va muy adelantado".