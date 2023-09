Lolita confiesa que superó el dolor por la muerte de su madre y su hermano tomando "muchas botellas de whisky y sustancias"

La cantante y actriz Lolita Flores fue la invitada y homenajeada de la última emisión de El musical de tu vida, el formato de Telecinco presentado por Carlos Sobera que repasa los hitos de la vida de grandes figuras públicas y los convierte en números musicales, además de charlar con el protagonista en cuestión.

En esta ocasión Lolita quiso abrirse y revelar detalles de su vida muy dolorosos, como fueron la muerte, con apenas dos semanas de diferencia, de su madre, Lola Flores y su hermano, Antonio Flores.

Su hermano no soportó la pérdida de la matriarca y Lolita apenas pudo superarla. "A mí me salvó que tenía dos hijos, me salvó mi trabajo, me salvaron mis amigos, me salvó volverme loca durante un año y medio o dos años, salir, sin dejar mi casa y mis hijos. Ahora me puedo reír, pero la herida sigue debajo", explicaba la artista.

Lolita recordaba como especialmente "terrible" aquel año 1995, porque el dolor la llevó a una conducta destructiva. "Cada uno lleva el dolor de la pérdida como puede. Yo me lo quité a base de tomarme muchas botellas de whisky y de probar sustancias que nunca antes había probado", decía Lolita, aunque matizaba que no eran sustancias fuertes. "Por suerte nunca estuve enganchada y pude salir", celebraba.

Fue, según contaba Lolita, su hija Elena Furiase la que inició el principio del fin de aquella mala época. "Llegó un día que mi hija dio la voz de alarma y llamó a mi hermana y le dijo 'a mi madre no la veo bien'. Me llamó mi hermana y me dijo '¿qué te pasa?' y eso fue como el corte a esa pena, a ese dolor y a ese desbarajuste de cabeza que yo tenía. Pensé en qué estaba haciendo y mis hijos están por encima de todo y mis hijos me necesitan por encima de todo", explicaba. "Yo soy como soy y estoy como estoy gracias a los dos hijos que tengo", sentenciaba.