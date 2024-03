Eva Soriano confiesa a quién mataría de su edición de 'Tu cara me suena': "Se vio claramente que teníamos rifirrafes"

En la última emisión de Showriano, el programa de Eva Soriano en Movistar Plus+, la invitada fue la cantante y bailarina Lola Índigo, que pasó por todas las pruebas del programa, incluida una en la que presentadora e invitada se cruzan preguntas difíciles.

Eva Soriano le tiró una pregunta "a matar a Lola Indigo" en Showriano tras perder un reto: "Si volvieras atrás en el tiempo, ¿volverías a doblar a Lola Bunny en Space Jam?".

"No volvería a doblar a Lola Bunny en Space Jam porque no estaba preparada. Ni para doblar al personaje ni para lo que me tocó aguantar después, pero volvería a hacerlo porque hice una donación con lo ganado para mis niñas de Granada y les vino muy bien", respondía Lola Índigo.

Lola Índigo contratacó con una triple pregunta a Eva Soriano, sobre con quién se casaría, a quién mataría y con quién se acostaría de su temporada de Tu cara me suena.

"Mataría a Loles León porque se vio claramente que teníamos una serie de rifirrafes en todo el programa, pactados, por supuesto, pero éramos dos personas que chocábamos. Me follaría a Agoney porque tiene una cosa como muy dulce, es canario y presume mucho de paquete. Plátano de Canarias. Y me casaría con María Peláe y Nia", respondía Soriano.

Eva Soriano tuvo otro turno y preguntó a Lola Indigo con cuál de estas tres famosas se daría "un pipazo" (un rollo sexual entre amigas): Edurne, Chenoa y Lali Espósito. Lola Indigo recordaba que ya se rumoreó que ella tuvo algo con la cantante argentina: "Me pegaría el pipazo con Lali Espósito, ¡pero ojo Chenoa!", respondía por fin la cantante.