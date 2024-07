Logan Sampedro se despide de 'Supervivientes' y prevé su futuro: "Los lobos no están hechos para el circo"

Logan Sampedro, Alejandro Nieto y Sofía Suescun fueron los nominados después de la inesperada expulsión de Lola Mencía durante el pasado martes en Supervivientes All Stars.

Lo que los concursantes no sabían es que la gala del jueves era la semifinal del concurso y el expulsado se quedaría a las puertas de la final. Alejandro Nieto fue el primero en salvarse al contar con el 63% del apoyo del público.

Sofía y Logan, dos grandes amigos de esta edición, se batían, por segunda vez en su vida, en un duelo así. "Ya sé lo que es perder contra Sofía", recordó el asturiano su segunda posición en Supervivientes 2018. "Estoy triste por verme aquí con él", confesó la chica.

"La audiencia ha decidido que se salve... ¡Sofía!", anunció Jorge Javier Vázquez. "No me lo esperaba, tengo un cúmulo de pensamientos porque era la peor forma de separarme de Logan", reaccionó la salvada. "Es un tío de los que quedan pocos", se despedía.

Sofía hizo todo un alegato a su compañero: "A la madre que lo ha parido le digo que ojalá tener un hijo que sea un poco parecido al tuyo". También Alejandro Nieto se levantó para ofrecerle unas palabras. "Eres de los mejores Supervivientes que ha pasado por aquí", le aseguró.

Para despedirse, Logan utilizó unas palabras emotivas tras agradecer a sus compañeros y al equipo del programa: "Hace seis años concursé por un reto persona, esta vez ha sido un regalo para vosotros [los fans]".

"No creo que me veáis más por aquí, los lobos no están hechos para el circo", fueron las últimas palabras de Logan en la palapa, haciendo un guiño a lo que será su futuro -o no futuro- en la televisión.