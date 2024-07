Logan Sampedro incumple su palabra en 'Supervivientes All Stars': "Las consecuencias no serán buenas"

Logan Sampedro ganó el codiciado tridente dorado de Supervivientes All Stars, consiguiendo la gran ventaja de poder cambiar la lista de nominados, a cambio de meter a otra persona. Esto lo utilizó en la pasada gala, donde se sacó él mismo y metió a Lola.

Jorge Javier Vázquez le pidió que guardara el secreto, y el asturiano se comprometió a hacerlo. "¿Has cumplido tu promesa?", le preguntó durante la noche del domingo Sandra Barneda. "Más no que sí", contestó él.

En las imágenes, se vio cómo Logan explicaba a Lola el motivo de su decisión: "Sofía me pidió que te metiera a ti, no creas que lo hice yo". Esta versión la cambió en el directo. "Lo hice para proteger a Sofía, es una conclusión que saqué de conversaciones, no se habló directamente".

"Has faltado al compromiso, y por ello te avanzo que habrá castigo y las consecuencias no serán buenas", le adelantó Sandra al concursante. Lola quiso asumir parte de culpa: "No debería de haberle preguntado, porque sabía que era secreto".

Logan y Lola explicaron que ella preguntó y él le puso una mirada por la que la chica supuso la respuesta. "Asumo la culpa", afrontó Sampedro. "Todo el peso recaerá sobre él", explicó la presentadora.