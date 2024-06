La llegada de 'El diario de Jorge' ya tiene fecha y las tardes de Telecinco cobran forma con tres programas muy diferenciados

La cadena Telecinco sigue trabajando en la reorganización de sus tardes y lo hará con la llegada de un talk show o programa de testimonios que conducirá Jorge Javier Vázquez, el llamado Diario de Jorge.

Ahora, según publica Vertele, se ha sabido que el estreno será el lunes 29 de julio, momento en el que las tardes de la cadena quedarán por fin constituidas, con una oferta variada y cambiante.

La llegada de El diario de Jorge implicará la cancelación de Así es la vida, en primer lugar. Así, será el programa de Vázquez será el que abra la tarde, a las 16.00 h, alargándose hasta las 17.30 h, media hora más de lo que duraba Así es la vida.

Luego comenzará TardeAR, con Ana Rosa quintana y su equipo haciendo el magacín de actualidad como hasta ahora. Para acabar la tarde, ya a las 20 h, comenzará el concurso de Ion Aramendi Reacción en cadena.

"Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo. En esa época en que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que El diario de Jorge rellene muchísimas horas de televisión", decía Jorge Javier Vázquez recientemente en su blog de la revista Lecturas.