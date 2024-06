El triple crimen de Chiloeches mantiene en jaque a la sociedad española, que sigue conmocionada por la brutalidad de estos asesinatos. Los culpables fueron identificados rápidamente gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad.

El asesinato se cobró la vida de Ángel y Elvira, un matrimonio de 52 años, y su hija, Laura, de 22. Sin embargo, en la vivienda también se encontraba Yeray, hijo y hermano de los tres fallecidos y que se convirtió en el único superviviente del triple crimen.

Este martes, dos meses después de la perpetración del crimen, En boca de todos ha podido acceder, en exclusiva, a las conversaciones entre Yeray y el 112: "Cuando me he despertado... eh... esto no puede estar pasando. He visto a mi hermana tirada en las escaleras".

Durante su comparecencia en sede judicial, Yeray apuntó cómo fue aquella noche: "Eran sobre las 3:00 horas y escuché golpes y gritos. Según salí de la habitación, vi a mi hermana, a la única que vi, tirada en las escaleras".

Tras escuchar la llamada de Yeray al servicio de emergencias, el matinal de Cuatro se ha puesto en contacto con Alejandro Márquez, amigo de los presuntos autores del crimen: "Sí, me propusieron participar. Esa misma noche me llamaron para ver si estaba disponible para hacer una cosa, pero les dije que no, tampoco me especificaron qué necesitaban".

Asimismo, Alejandro ha señalado que sabía que sus amigos habían hablado acerca de un plan para robar en la vivienda: "Consistía en entrar en la casa sin dañar a nadie y robar todo lo posible aprovechando que no hubiera nadie en la casa".