Así es la letra de 'Unforgettable', la canción con la que Marcus & Martinus representarán a Suecia en Eurovisión 2024

Este martes 7 de mayo comienza Eurovisión 2024 a las 21.00 horas (hora peninsular). Llega la primera semifinal del Festival de la Canción en la que 15 países competirán por pasar a la gran final del sábado 11 de mayo, que tendrá lugar en Suecia, país anfitrión del certamen de este año.

En el caso de España, será Nebulossa con la canción Zorra, la encargada de luchar por el primer puesto. Por su parte, uno de los países que actuará esta noche será Suecia. Unforgettable será la canción con la que Marcus & Martinus representarán a este país ante millones de espectadores de todo el mundo.

Letra de 'Unforgettable' de Suecia para Eurovisión 2024

She comes alive at night

When her prey’s asleep

Make your eyes go blind

And now you’re in too deep

She’s gonna chew you up

And leave you empty, hollow

Then she’ll spit you out

Anyway I follow

She’s gonna hurt you bad

But it feels so good

I don’t care

No I don’t care

You better know she’s dangerous

She is unforgettable

And it feels so good it hurts

She is unforgettable

Whoah

She’s unforgettable

She’s unforgettable

She’s unforgettable

Her love is venomous

It’s getting serious

She’s gonna chew you up

And leave you empty, hollow

Then she’ll spit you out

Anyway I follow

She’s gonna hurt you bad

But it feels so good

I don’t care

No I don’t care

You better know she’s dangerous

She is unforgettable

And it feels so good it hurts

She is unforgettable

Whoah

She’s unforgettable

She’s unforgettable

She’s unforgettable

Her love

Is dangerous

And I know it

It’s venomous

Cause I feel it

Inside of me

She’s unforgettable

Her love

Is dangerous

And I know it

It’s venomous

Cause I feel it

Inside of me

She’s unforgettable

Letra en castellano de 'Unforgettable' de Suecia para Eurovisión 2024

Ella cobra vida por la noche

Cuando su presa está dormida

Hace que tus ojos se queden ciegos

Y ahora estás demasiado metido

Ella te masticará

Y te dejará vacío, hueco

Luego te escupirá

De todos modos te sigo

Ella te va a lastimar mucho

Pero se siente tan bien

No me importa

No, no me importa

Es mejor que sepas que ella es peligrosa

Ella es inolvidable

Y se siente tan bien que duele

Ella es inolvidable

Whoah

Ella es inolvidable

Ella es inolvidable

Ella es inolvidable

Su amor es venenoso

Se está poniendo serio

Ella te va a masticar arriba

Y te dejará vacío, hueco

Entonces ella te escupirá

De todos modos te sigo

Ella te va a lastimar mucho

Pero se siente tan bien

No me importa

No, no me importa

Es mejor que sepas que ella es peligrosa

Ella es inolvidable

Y se siente tan bueno duele

Ella es inolvidable

Whoah

Ella es inolvidable

Ella es inolvidable

Ella es inolvidable

Su amor

es peligroso

Y lo sé

Es venenoso

Porque lo siento

Dentro de mí

Ella es inolvidable

Su amor

Es peligroso

Y lo sé

Es venenoso

Porque lo siento

Dentro de mí

Ella es inolvidable