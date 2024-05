Así es la letra de 'Ramonda', la canción con la que Teya Dora representará a Serbia en Eurovisión 2024

Este 7 de mayo arranca la primera semifinal de Eurovisión 2024. Un total de 15 países competirán esta noche para pasar a la gran final del Festival de la Canción que se celebrará el sábado 11 de mayo a partir de las 21.00 horas. Los países encargados de votar esta noche serán Reino Unido, Alemania y Suecia, siendo este último el país anfitrión del certamen de este año.

La encargada de representar a Serbia en Eurovisión es Teya Dora con el tema Ramonda. La artista combina el género del pop con la música balcánica tradicional. De hecho, como detallan desde el portal oficial de Eurovisión, ha sido la persona con más oyentes mensuales en los Balcanes en Spotify.

Letra de 'Ramonda' de Serbia para Eurovisión 2024

I don’t have, I don’t have, I don’t have

Neither peace, nor sleep.

The night frightens the day.

The lonely ones suffer.

Everything is quiet just like under the water.

I scream, but the sound doesn’t come out.

There is a white flare behind the mountain,

I cannot see the end of it.

This is the road for wounded,

And there is no one to guide me

Towards the bright North Star.

The world is on fire, every flower too.

Where have lilac ramondas disappeared to?

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

And there is no one to guide me,

‘Cause all the stars fell asleep.

Prayers also don’t help.

Where have lilac ramondas disappeared to?

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

Lilac ramonda

It rises from ashes,

One lilac ramonda.

Letra de 'Ramonda' en castellano de Serbia para Eurovisión 2024

No tengo, no tengo, no tengo

Ni paz, ni sueño.

La noche asusta al día.

Los solitarios sufren.

Todo está tranquilo como bajo el agua.

Grito, pero el sonido no sale.

Hay una llamarada blanca detrás de la montaña,

no puedo ver el final.

Este es el camino de los heridos,

Y no hay nadie que me guíe

Hacia la brillante Estrella del Norte.

El mundo está en llamas, cada flor también.

¿Dónde han desaparecido las ramondas lilas?

Lila ramonda

Lila ramonda

Lila

ramonda Lila ramonda

Ramonda

Lila ramonda

Lila ramonda

Lila ramonda

Y no hay quien me guíe,

Porque todas las estrellas se durmieron.

Las oraciones tampoco ayudan.

¿Adónde han desaparecido las ramondas lilas?

Ramonda lila Ramonda lila Ramonda lila Ramonda lila Ramonda lila Ramonda lila Ramonda

lila Ramonda lila Ramonda lila

Ramonda lila

Ramonda lila

Se levanta de las cenizas, Una ramonda lila.