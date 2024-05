Qué significa la letra de 'Luktelk', la canción con la que Silvester Belt representará a Lituania en Eurovisión 2024

Este 7 de mayo arrancan las semifinales de Eurovisión 2024 a partir de las 21.00 horas (hora peninsular) en Malmö, Suecia. Un total de 15 países se subirán al escenario esta noche para interpretar las canciones con las que aspiran a alzarse con el primer puesto del Festival de la Canción. En esta primera semifinal, los países del denominado Big Five que se encargarán de votar serán Reino Unido, Alemania y Suecia, siendo este último el país anfitrión.

En este sentido, el artista Silvester Belt será el encargado de representar a Lituania en la nueva edición de este certamen. Sin duda, la música ha sido parte de la vida del cantante desde que era pequeño, y los temas que compone están inspirados en sus propias experiencias vitales, especialmente en la exploración de su sexualidad.

Letra de 'Luktelk' de Lituania para Eurovisión 2024

One day has passed and then another

As if, the time has stopped.

I’m going somewhere, then some place else,

And after it gets dark, it will all repeat again.

Tomorrow, tomorrow, tomorrow

I promise to love you tomorrow

In the night, in the night, in the night

You will find me in the night.

Am I still alive?

Do you still recognise me?

The sun isn't coming up.

Tell me, will you stay by my side?

Wait up, wait up

Just another minute

Wait up, wait up

Just another minute

One night has passed, and then another

But as always, I start over again.

We’re standing in silence while the radio’s playing

I don't want to dance anymore.

We’re standing in silence while the radio’s playing

I don't want to dance, but I have to dance.

Letra en castellano de 'Luktelk' de Lituania para Eurovisión 2024

Ha pasado un día y luego otro.

Como si el tiempo se hubiera detenido.

Voy a algún lugar, luego a otro lugar,

y cuando oscurezca, todo se repetirá de nuevo.

Mañana, mañana, mañana

Prometo amarte mañana

En la noche, en la noche, en la noche

Me encontrarás en la noche.

¿Estoy todavía vivo?

¿Todavía me reconoces?

El sol no sale.

Dime, ¿te quedarás a mi lado?

Espera, espera

Solo un minuto más

Espera, espera

Solo un minuto más

Ha pasado una noche y luego otra

Pero como siempre, empiezo de nuevo.

Estamos parados en silencio mientras suena la radio.

Ya no quiero bailar.

Estamos parados en silencio mientras suena la radio.

No quiero bailar, pero tengo que bailar.