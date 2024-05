Así es la letra de 'Always on the Run', la canción con la que Isaak representará a Alemania en Eurovisión

El escenario de Malmö, en Suecia, se prepara para acoger a los artistas que representarán este año a los 37 países de Eurovisión 2024. La nueva edición del Festival de la Canción comienza este 7 de mayo con la primera semifinal. La segunda tendrá lugar el 9 de mayo, mientras que la gran final será el sábado 11 de mayo.

Isaak Guderian será el encargado de representar a Alemania en Eurovisión. Es cantante y actor de teatro musical, y en 2021 ya ganó el concurso de talentos Show Your Talent.

Letra de 'Always on the Run'

I am nothing but the average

Even though I‘m special to some

I can’t refuse I‘m going under

No one gives a ... about what’s soon to come

What’s soon to come

I know my blessing with the privilege

Of doing anything I want

But I don’t feel like getting stronger

In my mind it’s just a game that can’t be won

That can’t be won

I‘m always on the run, run, run, run

Close but never done, done, done, done

I can’t break out when I‘m free

Lost in my own identity

I‘m on the run, run, run, run

I‘m always on the

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

All I do is keep my head up

But it’s time to keep the pace

Like I‘m haunted by the voices

Deep within oh they‘re just never gonna fade (run na na eh, run na na eh)

Not gonna fade

I‘m always on the run, run, run, run

Close but never done, done, done, done

I can’t break out when I‘m free

Lost in my own identity

I‘m on the run, run, run, run

I‘m always on the

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run na na eh, run na na eh

Run from the silence

Screaming for guidance

Who am I fighting for

Get out of my head

I‘m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence

Screaming for guidance

Who am I fighting for

Get out of my head

I‘m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence

Screaming for guidance

Who am I fighting for

Get out of my head

I‘m so sick and tired

Can’t do this anymore

Run from the silence

Screaming for guidance

Letra en español

No soy más que el promedio

Aunque soy especial para algunos,

no puedo negarme. Me estoy hundiendo

A nadie le importa... lo que está por venir.

Lo que está por venir.

Conozco mi bendición con el privilegio

de hacer cualquier cosa.

Pero no tengo ganas de volverme más fuerte

En mi mente es sólo un juego que no se puede ganar

Eso no se puede ganar

Siempre estoy corriendo, corriendo, corriendo, corriendo

Cerca pero nunca hecho, hecho, hecho, hecho

No puedo escapar cuando estoy libre

Perdido en mi propia identidad

Estoy huyendo, corriendo, corriendo, corriendo

Siempre estoy en el

Corre na na eh, corre na na eh

Corre na na eh , corre na na eh

Corre na na eh, corre na na eh

Corre na na eh, corre na na eh

Todo lo que hago es mantener la cabeza en alto

Pero es hora de mantener el ritmo

Como si me persiguieran las voces

En lo profundo de mi interior, simplemente nunca te desvanecerás (corre na na eh, corre na na eh)

No me desvaneceré

Siempre estoy corriendo, corriendo, corriendo, corriendo

Cerca, pero nunca he terminado, hecho, hecho, hecho

No puedo escapar cuando soy libre

Perdido en mi propia identidad

Estoy huyendo, corriendo, corriendo, corriendo

Siempre estoy en el

Corre na na eh, corre na na eh

Corre na na eh, corre na na eh

Corre na na eh, corre na na eh

Corre na na eh, corre na na eh

Huye del silencio

Gritando pidiendo guía

por quién estoy luchando

Sal de mi cabeza

Estoy tan enfermo y cansado

No puedo hacer más esto

Huye del silencio

Gritando pidiendo guía

¿Por quién estoy luchando?

Sal de mi cabeza.

Estoy tan enfermo y cansado.

Ya no puedo hacer esto.

Huir del silencio

Gritando pidiendo guía. ¿ Por quién

estoy luchando?

Sal de mi cabeza.

Estoy tan enfermo y cansado.

No puedo. Haz esto más

Huye del silencio

Gritando pidiendo guía