Leticia Sabater, en 'El Hormiguero': "Siempre quise ser Raffaella Carrà"

El Hormiguero arrancó la última semana de junio con la visita de Leticia Sabater. Fue la primera vez que la presentadora, actriz y cantante visitaba a Pablo Motos y comentó con el presentador su gira Bailando en mi fiesta 2024.

"Estoy muy contenta y muy orgullosa de estar aquí. Siempre les ha costado mucho más a las cadenas de televisión que al público confiar en mí", afirmó la invitada nada más sentarse en la mesa del programa de Antena 3.

Motos comentó: "Has sido azafata del Un, Dos, Tres, reina de los programas infantiles… ¿Cómo decidiste reinventarte?". Sabater le contestó: "Vi que se estaba acabando la moda de los programas infantiles".

"Llegó el momento de jugarme el dinero que había ganado para lanzarme a hacer lo que realmente me apetecía hacer, ser feliz y entretener a la gente, ser una show-woman, ser Raffaella Carrà", explicó.

Y añadió que "un día volviendo de Valencia escribí la canción de Mr. Policeman, pensando en lo que me gustaba escuchar a mí cuando salía de fiesta y así hasta hoy".

Otro de los temas que abordaron fue el de las operaciones que se había hecho la artista: "¿Cómo fue tu operación de prótesis de abdominales?", quiso saber el valenciano.

"No son prótesis, mucha gente no lo sabe, pero no existen prótesis femeninas de abdominales, solo masculinas. La operación de los abdominales lo que hace es quitarte la grasa que los recubre y que lleva viviendo contigo 40 años", apuntó la invitada.

Que comentó: "Luego tú tienes que currarte los abdominales, pero es un 70% más fácil gracias a la operación. Yo hago unas 500 semanales", apuntó la invitada.

También comentó que "creo que la gente piensa que llevo muchas más operaciones de las que llevo. Un lifting de toda la cara, la de los abdominales… yo soy de cortar por lo sano y hacerlo de golpe".

"¿Y la operación de reconstrucción de tu himen que se hizo tan viral?", comentó Motos. "Yo tenía un problema, que no me entraban grandes", respondió Sabater.

"Cuando ligaba con un tío lo que pensaba siempre era: por favor, que la tenga pequeña. Si la tenía grande se tenía que acabar la relación porque no podía tener sexo", admitió.

"Pensé que tenía que buscar una solución a esto, me reconstruí el himen y ahora ya todos los artefactos viriles me entran muy bien", destacó la cantante.

Por último, el conductor del programa de Antena 3 quiso que su invitada recordara algunos momentos de su infancia: "Cuando nací, reconozco que era muy poco agraciada, era bizca, tenía las rodillas torcidas, el himen pequeño…", recordó.

Leticia Sabater, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Mi abuelo cuando me vio dijo: esto no tiene solución. Era un auténtico cardo malayo, pero me comportaba como si fuera Claudia Schiffer, era todo muy cómico. Tenía actitud de pibón, pero el físico no me acompañaba en absoluto", aseguró la artista.

"La verdad es que he sufrido mucho, los niños son muy crueles y en el colegio se metían conmigo y me llamaban 'cara chiste'", le contó Sabater al presentador.

Y concluyó diciendo: "Al final me di cuenta de que siendo simpática la gente me hacía más caso. Nosotros somos además familia Martínez-Bordiú, familia de Franco, y cuando dije que quería ser artista imagínate la que se lio...".