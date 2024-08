Lesly, la denunciante de Nacho Cano: "Es aberrante que revelases que soy víctima de violencia de género, mi familia no lo sabía"

El procedimiento penal en el que está envuelto Nacho Cano, acusado de, presuntamente, la contratación de inmigrantes ilegales para su espectáculo Malinche, ha generado un gran debate en nuestro país. El productor musical ha insistido en varias ocasiones en su inocencia y, además, ha señalado que todo es una "cortina de humo" para disipar la atención sobre el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Este jueves, Espejo Público ha emitido la conversación que el periodista Fernando Rozo ha podido mantener con Lesly, la joven que denunció a Nacho Cano.

"Yo pienso que nada se oculta bajo el sol", ha comenzado destacando la joven que, además, ha comentado cómo se gestó la contratación tanto de ella como del resto de sus compañeros : "Fue un casting que hicieron en México, prometieron traernos acá como becados. Me parece surrealista que este señor, siendo español, nos haya traído en calidad de turistas. Ellos insistían mucho en que, en inmigración, dijéramos que éramos turistas".

"Nos pagaban 300 euros al mes en efectivo. Hay una contradicción: Si el señor dice que nosotros éramos becados, ¿por qué cobraba en la taquilla como si fuéramos profesionales?", ha agregado la denunciante que, además, ha comentado: "A mí me echaron porque, en la discoteca, vi algo que no tendría que haber visto".

"Yo no soy conflictiva. La única discusión que tuve con mis compañeros fue por el refrigerador, que lo compartíamos entre 20 personas", ha destacado Lesly. Asimismo, la joven ha apuntado que le gustaría "ver en persona" a Nacho Cano para que le "explicara por qué se dieron las cosas así".

Respecto a la revelación de Nacho Cano acerca de que la joven era víctima de violencia de género en su país de origen, Lesly ha apuntado: "Yo solicité asilo en España para poder seguir adelante con el juicio. Me parece una indignación y es aberrante que él hable de algo que ni siquiera mi familia sabía. Yo no lo había hablado con él, solo lo comenté con los responsables de darme asilo".

Finalmente, la denunciante se ha dirigido directamente a Nacho Cano: "Solicité una conversación contigo, en persona, y no quisiste. Ninguno de mis compañeros ha denunciado porque a ninguno lo dejaron encerrado. Me sentí violentada. Yo no sabía que tú estabas cometiendo un presunto delito, actué por instinto de supervivencia. No me voy a hacer chiquita. "Lo único que puedo decir es que las injusticias no se callan. Te me caíste del pedestal, me dejas mucho que desear como artista. Me decepcionaste".