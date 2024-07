Lecquio, tajante con Hiba Abouk: "El Príncipe' la arrastró al éxito, pero se lo habría llevado casi cualquier otra actriz"

Hiba Abouk se ha convertido en una de las mujeres más perseguidas del momento. Tras su ruptura con el futbolista Achraf Hakimi, su posible acercamiento a Álvaro Muñoz Escassi, separado de María José Suárez, la ha convertido en uno de los personajes de más interés de este verano.

Así, la actriz se ha mostrado siempre muy reacia a contribuir a los rumores y, lejos de ello, ha negado constantemente que mantenga una relación sentimental con el jinete, de quien ha apuntado que solo es un amigo.

Además, hace solo unos días, Hiba Abouk señaló cómo era la relación que mantiene con Escassi: "Si estuviera enamorada, os lo contaría. Soy una chica joven, trabajadora, guapa, madre de dos hijos... Hay que disfrutar de la vida".

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Alessandro Lecquio que, este martes, desde el Club Social de Vamos a ver, ha apuntado: "A mí no me parecieron muy normales estas declaraciones. No me parece normal que una persona diga de sí misma que es guapa. Deja que te lo digan los demás y no te lo digas tú misma. El Príncipe la arrastró al éxito, que se lo habría llevado casi cualquier otra actriz, pero, aparte de eso, nada más".