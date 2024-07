Lecquio, sobre Alejandra Rubio: "Es clasista. Se acaba de dar cuenta de que la vida real no es la de privilegios que ha vivido hasta ahora"

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio después de solo unos meses de relación con Carlo Costanzia sigue generando un gran interés en nuestro país. Así, tras haber vendido la exclusiva a la revista ¡Hola!, la pareja ha decidido cerrarse en banda con los medios de comunicación.

De esta manera, el pasado martes, Alejandra Rubio regresó a su puesto como colaboradora de Así es la vida, desde donde aseguró que no podía soportar la presión que estaba recibiendo y, finalmente, rompió a llorar.

Este miércoles, Alessandro Lecquio, desde el plató de Vamos a ver, ha comentado las palabras de Alejandra Rubio: "El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real. Lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable".

"Nadie tiene nada en su contra, nadie la quiere destrozar, pero nadie le debe nada para que nos tengamos que callar. Lo más tremendo que comentó ayer fue cuando dijo que no se iban a vivir juntos porque Carlo residía en un bajo, una respuesta clasista, porque ella no se considera digna de residir en una vivienda como esa, y machista porque se sobreentiende que la casa la debe pagar Carlo y no ella", ha agregado el conde.