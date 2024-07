Lecquio, a Carlo Costanzia: "Entiendo que un hijo de Mar Flores me tenga inquina, seré el último en explicarle la historia de su madre"

El pasado viernes, Carlo Costanzia regresó al plató de ¡De viernes! para responder a las preguntas de los colaboradores en relación con el embarazo de su pareja, Alejandra Rubio, después de que los jóvenes solo lleven unos meses de relación.

Entre los colaboradores del programa capitaneado por Beatriz Archidona se encontraba Terelu Campos, madre de Alejandra, quien no dudó en abrazar al joven que, pronto, se convertirá en el padre de su primer nieto.

Así, la hija de María Teresa Campos señaló que Carlo Costanzia le daba una gran "paz" y "tranquilidad", unas palabras que no han pasado desapercibidas para Alessandro Lecquio que, este lunes, desde el Club Social de Vamos a ver, ha comentado la entrevista del joven.

"Me gustaría decir dos cosas: la primera, que me gustó muchísimo que Terelu dijese que Carlo le daba muchísima paz, eso me pareció maravilloso; la segunda, qua a Carlo se le nota a leguas que se muere de amor por Alejandra", ha apuntado el conde que, además, ha agregado: "Yo hablo para un público inteligente", dejando claro que había utilizado la ironía.

"Decir que dejó de usar protección a la segunda dice mucho de los dos, eh... Pero Carlo, a Terelu, le da paz", ha señalado el conde, bajo la atenta mirada del resto de sus compañeros.

Además, Lecquio ha aprovechado para responder a las palabras de Carlo, quien lo tachó de "cansino": "Podría darle mil respuestas, pero la verdad es que me da un poco de pereza y mi trabajo es comentar. Yo entiendo que el hijo de Mar Flores me tenga inquina y hable de mí desde el rencor, pero también lo está haciendo desde el desconocimiento y yo sería el último en explicarle la historia de su madre. Sigue sin entender que nosotros no criticamos el recurso a la entrevista, simplemente pusimos sobre la mesa las evidentes contradicciones".