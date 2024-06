La lección de los reporteros de '100% únicos' a Mercedes Milá: "No puedes pedirle a una persona autista que te mire a los ojos"

Mercedes Milá acudió a 100% únicos, tal y como lo hizo Isabel Díaz Ayuso en el mismo programa momentos antes. La periodista y presentadora de televisión se enfrentó a las preguntas de 30 reporteros y reporteras con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Mercedes contestaba las preguntas con su característica entonación y su forma de responder y preguntar al mismo tiempo. En una de esas veces, le pidió a uno de los reporteros que le mirase a los ojos cuando ella le estaba respondiendo.

"No le pidas que te mire a los ojos", le replicaba Violeta, otra reportera, mientras tanto. Guillermo Fesser intervino: "Explícale por qué no le puede pedir eso". "Para ser aceptado en sociedad y que no te miren raro, miras a los ojos", explicó la chica. "Pero no te vas a enterar de lo que te dicen", añadió.

Mercedes escuchaba atenta, dispuesta a sacar una lección útil de todo esto. "Si no miras a los ojos, estás más concentrado", terminó de exponer Violeta. "No te tienes que enfadar si no te miran", añadió, después que se Milá se asegurase de haberla entendido.

"El contacto entre nosotros es una manera de facilitar la comunicación, por eso lo hago", intentó explicar la periodista. "Yo solo puedo mirar un ratito", contestó otro reportero. "Yo solo te puedo mirar a los ojos una hora si me he enamorado", bromeaba la invitada.

"Todos somos únicos, un valor que nos hace especiales e importantes".#100X100únicos 💯 pic.twitter.com/Ucke3KXPdm — 100% Únicos (@100x100unicos) June 24, 2024

Más tarde, Jorge le miró a los ojos para preguntarle por la depresión. "Tú sí que me miras a los ojos", le dijo Mercedes. "Lo he aprendido, pero realmente te miro a la nariz", le reveló este.