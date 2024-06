Le preguntan qué tal ha ido el primer día de EBAU y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie: "Soy 'swiftie'"

En estas fechas, miles de estudiantes se presentan en sus comunidades autónomas a las pruebas de acceso a la universidad. Muchos de ellos van muy preparados para superar estos exámenes y conseguir la nota de corte necesaria, otros, prefieren jugar al azar.

En lo que sí coinciden todos es en el nerviosismo y la ilusión ante la posibilidad de empezar a estudiar la carrera a la que quieren dedicar su vida profesional.

Estas pruebas han empezado el martes en varias comunidades y una de ellas ha sido Extremadura, donde un equipo del Telediario de La 1 ha acudido para hablar con los estudiantes después del primer día de estas pruebas y la respuesta de uno de ellos ha causado revuelo.

Uno de los aspirantes preguntados tenía claro que "lo que salga, salga" que "ya no se puede hacer nada", dejando todo en manos de la suerte. Otros mostraban amuletos que les acompañaran durante toda la semana, como estampas religiosas que tenían para atraer la suerte. Sin embargo, un estudiante ha sorprendido por su sincera respuesta.

Al preguntarle qué tal le había ido la prueba, un joven ha explicado el motivo por el que no ha podido prepararse tanto. "No he podido estudiar mucho porque me fui a Madrid al ver el concierto de Taylor Swift", ha confesado. "Soy 'Swiftie', lo siento", ha concluido haciendo un gesto de indiferencia con la cara ante la situación y lo que puedan pensar los demás.

El joven ha compartido en sus redes sociales el fragmento del vídeo emitido en televisión y ha preguntado si aprueban su primera aparición televisiva, a lo que muchos usuarios han respondido.

"Eres mi ídolo", "Estoy dando volteretas ahora mismo, Taylor Swift no puede repetirse, la selectividad sí", "Eres un maestro, esta jugada solo se ve una vez cada 10 años, solo me queda aplaudir" han sido algunos de los comentarios más destacados.