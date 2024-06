Le operan a corazón abierto por morderse las uñas: "No he dejado de hacerlo... Es un error que cometemos muchos españoles"

Mario se encontraba junto a sus amigos disfrutando del Salón del Manga cuando comenzó a encontrarse mal, con fiebre muy alta y vómitos. Ante esto, decidió acudir al hospital, donde le indicaron que padecía anginas. Sin embargo, después de haber tomado la medicación pautada, nada hacía que su estado de salud mejorase.

Poco después, la fiebre comenzó a paralizarle las piernas, lo que asustó aún más a Mario, que regresó al centro sanitario y, en esta ocasión, le informaron de que todo se debía a la acción de una bacteria que había entrado en su organismo por morderse las uñas.

Tal como ha comentado este lunes en Espejo Público, los médicos le explicaron que la bacteria anidó en la válvula mitral de su corazón, lo que le provocó embolias cerebrales, renales y en el bazo. Finalmente, el nido se hizo tan grande que el joven tuvo que ser operado a corazón abierto.

Asimismo, Mario ha apuntado que cuando le dijeron que debía someterse a una operación a corazón abierto pensó que sería un método definitivo, pero nada más lejos de la realidad pues, después de varios meses de recuperación, ha confesado que no ha dejado de morderse las uñas: "No he dejado de hacerlo. Es un error que muchos españoles cometemos".