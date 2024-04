Le dedican una sevillana a Sonsoles Ónega desde la Feria de Abril de Sevilla: "Es la reina de la tarde en Antena 3"

En plena Feria de Abril, desde el programa de Sonsoles Ónega han conectado en directo con Luis García, que se encontraba en Sevilla acompañado del cantaor Iván Gallego, que tenía una sorpresa para la presentadora.

"Va por ti Sonsoles, con mucho cariño, que te admiro tela", expresó el artista ante la cámara. "Estás invitada a la feria, pero pagas tú, que soy un caradura", continuó con humor, antes de arrancarse a cantar una sevillana dedicada a la periodista.

"Es la reina de la tarde en Antena 3. Ella se llama Sonsoles, con olé, con olé y olé", cantó el sevillano. "La mejor presentadora, periodista y escritora. Su novela más premiada, lleva un título precioso, Las hijas de la criada", continuó el cantaor, mientras que Sonsoles mostraba su cara de sorpresa.

"Así que apuntalo bien, si la cosa está que arde y te quieres entretener, con Sonsoles cada tarde disfruta en Antena 3", terminó Gallego, provocando una gran ovación entre el público desde plató y haciendo que la presentadora se levantara de su silla.

"¡Qué alegría! Me ha hecho mucha ilusión", expresó emocionada Ónega. "Al principio me he empezado a poner roja, pero ahora te doy las gracias. Gracias de corazón porque hemos animado este plató, a la gente que está en casa y tu arte y todo lo que haya que decirte", declaró también la presentadora.